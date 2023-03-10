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【單位直擊】布力徑9號屋放售　市值4.8億　毗鄰許家印山頂大宅

股樓投資 17:14 2023/03/10

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中國恒大（03333）創辦人許家印及相關人士持有的山頂布力徑10號B座大宅，日前被建行（亞洲）接管，並委託代理招標出售，據悉已接獲數十組買家查詢。值得留意的是，同一地段的另一幢獨立花園大屋亦委託代理放售，市場估值約4.8億元，呎價約9.4萬元。

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美聯物業方富義說，該行獲委託獨家代理出售位於山頂布力徑9號的獨立花園大屋，實用面積約5,104平方呎，連4,000平方呎花園，市場估值約達4.8億元，迄今已獲逾10多組客戶查詢。

他續說，近期山頂南區需求上升，並連錄多宗大額洋房買賣，如深水灣道66號以約36億元成交，金馬麟山道5號以10億元易手，另亦錄得多宗紅山半島交易等，反映優質洋房巿場交投非常活躍及需求殷切。

延伸閱讀 恒大許家印布力徑大宅被接管放售　已獲數十組買家查詢　約三成為國內客【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

美聯物業 山頂 豪宅

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