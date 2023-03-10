日本央行公佈維持超低利率 短期利率目標維持在-0.1%

日本央行（BOJ）周五（10日）公佈維持超低利率，短期利率目標維持在-0.1%，10年期債券收益率維持在0%左右。另並暫不對其有爭議的債券收益率控制政策做出改變，在4月份的領導層交接前留下選擇餘地。

盡管大多數分析師廣泛預期，但這一決定使日元和當地債券收益率暴跌，因為一些投資者解除了對即將退休的將在其最後一次政策會議上調整收益率曲線控制（YCC）的賭注。

延伸閲讀【多圖】雨後示範單位陪你睇 間隔方正 露台寬闊【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

同場加映【溫股知新】港股處於關鍵點 部署還看基本面

央行行長黑田東彥指，貨幣寬鬆政策的好處已經遠遠超過了缺點。

它還保持了圍繞10年期收益率目標設定的區間不變，該區間允許收益率下降或上升至0.5%。市場已經越來越多地測試該上限，因為投資者押注日本央行將不得不很快改變方向。



基準的10年期日本國債（JGB）收益率從日本央行的0.5%上限大幅回落，達到0.385%，為1月24日以來最低。第368期10年期國債收益率轉為負值，這是YCC造成市場嚴重扭曲的新跡象。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文：張瑋婷