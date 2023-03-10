  • 25°C
香港時間 : 2023310日 (週五) 18:03
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

日本央行公佈維持超低利率 短期利率目標維持在-0.1%

環球政經 16:24 2023/03/10

分享：

分享：

日本央行（BOJ）周五（10日）公佈維持超低利率，短期利率目標維持在-0.1%，10年期債券收益率維持在0%左右。另並暫不對其有爭議的債券收益率控制政策做出改變，在4月份的領導層交接前留下選擇餘地。

盡管大多數分析師廣泛預期，但這一決定使日元和當地債券收益率暴跌，因為一些投資者解除了對即將退休的將在其最後一次政策會議上調整收益率曲線控制（YCC）的賭注。

延伸閲讀【多圖】雨後示範單位陪你睇 間隔方正 露台寬闊【下一頁

    點擊圖片放大
    +10
    +9

 

同場加映【溫股知新】港股處於關鍵點 部署還看基本面

溫股知新
【溫股知新】港股處於關鍵點 部署還看基本面

央行行長黑田東彥指，貨幣寬鬆政策的好處已經遠遠超過了缺點。

它還保持了圍繞10年期收益率目標設定的區間不變，該區間允許收益率下降或上升至0.5%。市場已經越來越多地測試該上限，因為投資者押注日本央行將不得不很快改變方向。
 

基準的10年期日本國債（JGB）收益率從日本央行的0.5%上限大幅回落，達到0.385%，為1月24日以來最低。第368期10年期國債收益率轉為負值，這是YCC造成市場嚴重扭曲的新跡象。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文：張瑋婷

開啟hket App，閱讀全文
退休 日圓 國債 日本央行 日本

上一篇文章

通用汽車公司為節約成本 制定自願計劃 員工可選退休或轉行

下一篇文章

海怡半島今月約10日錄9成交　三房海景戶1710萬成交
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

香港花卉展覽周五起維園登場 每晚設燈光音樂匯演 成人入場費14元
香港花卉展覽周五起維園登場 每晚設燈光音樂匯演 成人入場費14元
【網絡安全】yuu被偽冒 所有會員全部被登出 記得重設密碼
【網絡安全】yuu被偽冒 所有會員全部被登出 記得重設密碼
【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
【加密貨幣】FTX為主要客戶 加密貨幣銀行Silvergate宣布結束營運
【加密貨幣】FTX為主要客戶 加密貨幣銀行Silvergate宣布結束營運
【iM驗樓】驗收Grande Monaco499呎單位 鋪磚瑕疵成最大扣分位 整體仍獲95分
【iM驗樓】驗收Grande Monaco499呎單位 鋪磚瑕疵成最大扣分位 整體仍獲95分
【領展供股】領展供股權今起至下周四買賣 股份代號2915
【領展供股】領展供股權今起至下周四買賣 股份代號2915
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款