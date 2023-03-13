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【舜宇2382】舜宇升逾3%　2月手機鏡頭出貨量按年跌26%　智能手機市場需求仍然疲軟

股市 09:33 2023/03/13

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【舜宇2382】舜宇2月手機鏡頭出貨量按年跌26%　智能手機市場需求仍然疲軟

手機設備股舜宇光學 （02382） 公布，受累於整體智能手機市場需求仍然疲軟，2月份手機鏡頭出貨量按年下跌26%至約8067.1萬件，但出貨量按月升21%，則主要因1月春節假期令出貨量基數較低。

舜宇周一（13日）升3.6%，報89.8元。

上月車載鏡頭出貨量錄得792.1萬件，按月跌13.7%，但按年增39.7%。集團指，車載鏡頭出貨量按年大增，乃受汽車供應鏈中關鍵零部件缺貨情況緩解而有所增長。

光電產品方面，手機攝像模組出貨量按年跌39.2%至3024.6萬件，按月下跌25.7%。舜宇指，由去年同期基數較高，手機市場需求仍疲軟，導致按年下跌，按月下跌則因部分客戶要求於1月提前出貨。

相關文章：

【大行報告】高盛：受今年較佳智能手機市場支持 上調舜宇光學目標價至105元

【舜宇2382】舜宇1月手機鏡頭出貨量跌5成

編輯：宋佩恩

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