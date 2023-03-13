hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$500 電子產品禮品卡
【舜宇2382】舜宇升逾3% 2月手機鏡頭出貨量按年跌26% 智能手機市場需求仍然疲軟
股市 09:33 2023/03/13
手機設備股舜宇光學 （02382） 公布，受累於整體智能手機市場需求仍然疲軟，2月份手機鏡頭出貨量按年下跌26%至約8067.1萬件，但出貨量按月升21%，則主要因1月春節假期令出貨量基數較低。
舜宇周一（13日）升3.6%，報89.8元。
上月車載鏡頭出貨量錄得792.1萬件，按月跌13.7%，但按年增39.7%。集團指，車載鏡頭出貨量按年大增，乃受汽車供應鏈中關鍵零部件缺貨情況緩解而有所增長。
光電產品方面，手機攝像模組出貨量按年跌39.2%至3024.6萬件，按月下跌25.7%。舜宇指，由去年同期基數較高，手機市場需求仍疲軟，導致按年下跌，按月下跌則因部分客戶要求於1月提前出貨。
相關文章：
【大行報告】高盛：受今年較佳智能手機市場支持 上調舜宇光學目標價至105元
編輯：宋佩恩
【ET財智Talk】樓市有望回升1成？資深投資者林一鳴分析本地住宅及寫字樓最新走勢 立即收看
看文章 ・ 賺取 ET Points