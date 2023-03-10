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海怡半島今月約10日錄9成交　三房海景戶1710萬成交

股樓投資 16:24 2023/03/10

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美聯物業楊宜貞表示，由於樓市氣氛向好，優質單位有價有市，海怡半島本月迄今暫錄得約9宗買賣成交。其中海怡半島13A座高層G室單位，實用面積882平方呎，為三房連套房連儲物室戶型，單位間隔實用，加上擁有全海景，屬屋苑內一線優質盤，用家見單位樓價合理，故加快入市，以1,710萬元入市「心頭好」自用，屬本月暫時成交金額最高單位，折合實用呎價約為19,388元。

原業主於2007年10月以約675萬元購入上述物業，是次轉手帳面獲利約1,035萬元，物業大幅升值約153%。

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撰文 : 蔡子俊

美聯物業 海怡半島 二手市場 私人屋苑

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