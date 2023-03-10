拜登預算案料加劇美國國債 10年後升穿400萬億

美國總統拜登（Joe Biden）在最新財政預算案中，雖然希望在10年內減少政府赤字3萬億美元（約23.5萬億港元），但國債預計在2033年升至高達接近51萬億美元（約400.3萬億港元）。

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美國智庫聯邦責任預算委員會（Committee for a Responsible Federal Budget，CRFB）警告，拜登預算案將使美國國債由2023年底佔本地生產總值（GDP）98%，升至2027年106%，至2033年將增至110%。

按照CRFB推算，2033年美國國債將由現時約31.5萬億美元（約247萬億港元），升至接近51萬億美元。公眾持有國債亦會增加19萬億美元（約149.1萬億港元），至43.6萬億美元（約342.2萬億港元）。

CRFB指拜登預算案嚴重不能滿足減少財政赤字需求，無助帶領美國政府財政恢復至可持續發展水平。對今次預算案的開支削減部分只佔不足1%感失望。CRFB對預算案開始解決醫保感高興，惟批評當中忽視社保開支，使長者福利面臨危機。

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主席麥吉尼亞斯（Maya MacGuineas）直言，預算案的預期開支屬「過度」（excessive）。她指6.9萬億美元開支不止超過新冠疫情期間，更比疫情前高出2.5萬億美元。

拜登重申，預算案目標為中產階層。他指預算案能降低兒童貧困，增加兒童的機會。為支持在職家長，拜登稱預算案擴大數以百萬家庭獲得可負擔且高質素的托兒服飾，同時加大有薪家庭假及醫療假期投資。

CRFB估計，美國政府赤字將在2033年增至17萬億美元（約133.45萬億港元），開支將佔GDP 25.2%，庫房收入佔GDP 20.1%，打破過去50年政府平均開支與收入分佔GDP 21%及17.4%水平。

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責任編輯：吳漢培