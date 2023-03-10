▲ 【大行報告】大摩看好九倉今年將全面受惠於內地復常 評級連升兩級、未來60日股價80%機會上升

九倉 （00004） 去年盈利大跌，但摩根士丹利仍看好九倉前景，將其評級連升兩級至「增持」，並預期九倉股價於未來60日有80%或以上機會上升。大摩指，九倉2024年預測市盈率約9倍，預測市帳率約0.3倍，淨負債比率只有3.4%，估值吸引，故調高九倉目標價12.2%至23元。

九倉去年每股盈利下跌18%，但大摩預期，九倉旗下內地租賃、物業發展合同銷售、物流及投資收益將會於2023年及2024年反彈，而今年來內地零售銷售按年已有增長，租金調整已回復正數。

九倉內地物業發展合同銷售去年大跌70%至41億元人民幣，當中去年下半年佔18億元人民幣，低於全年目標90億元人民幣，大摩預期今年合同銷售會有增長。此外，會德豐於2021及2022年以平均價25.6元增持九倉13%，九倉現價較會德豐增持價格折讓約32%，意味會德豐未來或會進一步增持九倉。

九倉過去數年股票投資組合回報約110億元

大稱，自九倉重組以來，其股票投資組合回報約110億元，當中五成來自股息收入，餘下收益來自出售股權套現所得。假設所有股票投資換作現金，九倉的淨現金水平將達350億元，相當於每股11元，佔目前市值約66%。

大摩調低九倉今年每股盈利7%，但調高2024年每股盈利11%，以反映最新的合同銷售入帳時間表。

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編輯：陳韻妍