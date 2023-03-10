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【滙豐HSBC】滙豐保險：2月內地客申請超疫情前　2022年佔香港新造業務保費市場第一

股市 16:31 2023/03/10

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【滙豐HSBC】滙豐保險：2月內地客申請超疫情前　2022年穩香港新造業務保費市場第一

保監局今日公布香港保險業臨時統計數字，HSBC滙豐 （00005） 旗下滙豐保險表示，在新造業務保費及年度化新保費穩佔市場第一，市佔率分別達24%和19%。

滙豐保險香港行政總裁文德華表示，這證明香港人繼續信任滙豐保險，並指受惠於兩地通關以及吸引旅客的宣傳，今年2月該行收到內地客戶的保險申請已經超越疫情前水平。

文德華續指，滙豐保險持續投資健康及理財產品、服務及基建，有信心今年年繼續受惠於這些持續上升的需求。

保監局：2022年內地客赴港簽單額增兩倍 佔比僅1.5%，可見【下一頁】

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編輯：麥德銘

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