通用汽車公司為節約成本 制定自願計劃 員工可選退休或轉行

通用汽車公司（GM）正在製定其計劃，為了節約20億美元的成本，而削減勞動力將是其中的一個重要部分。一位發言人在發給雅虎財經的一份聲明中指，這項自願計劃為符合條件的員工提供了一個改變職業或提前退休的機會，他們會根據水平和對公司的服務，提供三種方案，並強烈鼓勵員工考慮該計劃。

發言人稱，通過永久性地降低結構性成本，可以提高車輛的盈利能力，並在競爭日益激烈的市場中保持靈活的狀態。

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通用汽車將為所有在該公司工作至少五年的美國受薪員工和服務至少兩年的全球高管提供這些買斷。接受該方案的受薪員工每為公司服務一年將獲得一個月的工資（最多12個月），同時還將獲得COBRA健康保險。接受該方案的高管將獲得基本工資、獎勵、COBRA保險，並可獲得職業介紹服務。

在幾星期前，通用汽車解僱了500名受薪員工，不到通用汽車全球8.1萬名受薪員工的1%。他們明確表示這並不等同於裁員。

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撰文：張瑋婷