【復牌暴跌】佳兆業復牌急瀉逾2成 去年中期盈轉虧76.7億人幣

停牌接近1年的佳兆業（01638），今日（10日）終於復牌，開市價0.57元，較停牌前下跌32.1%，其後一度大跌41%至0.84元，之後股價逐步回升，最高曾見0.72元，至收市報0.66元，較停牌前跌21.4%，全日成交額9,780萬元。

佳兆業同時公布截至2022年6月底止中期業績，轉盈為虧蝕76.7億元（人民幣，下同），2021年則賺30億元；收入134.3億元，按年下跌55.3%。期內集團連同其合營企業及聯營公司錄得合約銷售約104.97億元。

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期內集團現金及銀行存款為109億元，扣除預收帳款的資產負債率上升至83.4%，淨負債率增加至313.2%，現金短債比為0.03倍。

集團在全國51個城市擁有220個房地產項目，總土地儲備近2,740萬平方米，其中大灣區土儲約1,641萬平方米，佔集團整體土儲的60%。大灣區城市中，深圳及廣州土儲佔比達大灣區市場的38%。

截至去年6月底，集團仍有176個城市更新項目尚未納入土儲，佔地面積約5,394萬平方米。未來，拓展與國央企合作將成為佳兆業城市更新投資和轉化的重要路徑。

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記者：李兆明