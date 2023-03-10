  • 22°C
香港時間 : 2023310日 (週五) 20:12
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【復牌暴跌】佳兆業復牌急瀉逾2成 去年中期盈轉虧76.7億人幣

股樓投資 19:29 2023/03/10

分享：

分享：

停牌接近1年的佳兆業（01638），今日（10日）終於復牌，開市價0.57元，較停牌前下跌32.1%，其後一度大跌41%至0.84元，之後股價逐步回升，最高曾見0.72元，至收市報0.66元，較停牌前跌21.4%，全日成交額9,780萬元。

佳兆業同時公布截至2022年6月底止中期業績，轉盈為虧蝕76.7億元（人民幣，下同），2021年則賺30億元；收入134.3億元，按年下跌55.3%。期內集團連同其合營企業及聯營公司錄得合約銷售約104.97億元。

延伸閱讀：【政府工】政府統計處請助理外勤統計主任  月薪最高逾3.5萬 中學學歷都可以申請 ! 【見下頁

    點擊圖片放大
    +11
    +10

同場加映：【溫股知新】經濟改善漸浮現 消費固投兩主線

溫股知新
【溫股知新】經濟改善漸浮現 消費固投兩主線

期內集團現金及銀行存款為109億元，扣除預收帳款的資產負債率上升至83.4%，淨負債率增加至313.2%，現金短債比為0.03倍。

集團在全國51個城市擁有220個房地產項目，總土地儲備近2,740萬平方米，其中大灣區土儲約1,641萬平方米，佔集團整體土儲的60%。大灣區城市中，深圳及廣州土儲佔比達大灣區市場的38%。

截至去年6月底，集團仍有176個城市更新項目尚未納入土儲，佔地面積約5,394萬平方米。未來，拓展與國央企合作將成為佳兆業城市更新投資和轉化的重要路徑。

同場加映：【青姐話】美市開門四件事 港市兩會俾指示

青姐話
【青姐話】美市開門四件事 港市兩會俾指示

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：李兆明

開啟hket App，閱讀全文
佳兆業集團（01638） 港股 復牌 大灣區 停牌 廣州

上一篇文章

上車客睇舊樓尋寶　葵涌大廈兩房戶366萬沽　呎價不用1萬

下一篇文章

【保險行業】2022年保險業毛保費挫7.7% 內地訪客來港簽單額增兩倍
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

香港花卉展覽周五起維園登場 每晚設燈光音樂匯演 成人入場費14元
香港花卉展覽周五起維園登場 每晚設燈光音樂匯演 成人入場費14元
【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
【券商點睇】去年第四季業績料略低預期 瑞聲續受光學業務拖累
【券商點睇】去年第四季業績料略低預期 瑞聲續受光學業務拖累
【iM驗樓】驗收Grande Monaco499呎單位 鋪磚瑕疵成最大扣分位 整體仍獲95分
【iM驗樓】驗收Grande Monaco499呎單位 鋪磚瑕疵成最大扣分位 整體仍獲95分
【領展供股】領展供股權今起至下周四買賣 股份代號2915
【領展供股】領展供股權今起至下周四買賣 股份代號2915
【網絡安全】yuu被偽冒 所有會員全部被登出 記得重設密碼
【網絡安全】yuu被偽冒 所有會員全部被登出 記得重設密碼
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款