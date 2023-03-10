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【消費券】5000蚊點派發？4月16日先派3000蚊 仲有2000蚊要等到幾時？

理財智慧 16:31 2023/03/10

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今年財政司司長陳茂波在本屆政府首份財政預算案表示會派發5,000元消費券，今日再公佈詳情，消費券將分兩期派發，第一階段將於4月16日發放，金額為3,000元，餘下的2,000元會與新符合資格人士一起在今年年中發放，即今年年中部分滿１８歲的市民亦可以得到2,000元。

派發的方法與去年相同，包括可以以八達通、Tap & Go、Payme、Alipay HK支付寶、WeChat Pay及Boc Pay六種支付工具發放。

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責任編輯：陳玉蓮

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