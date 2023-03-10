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【香港保險業】保監局：2022年內地客赴港簽單額增兩倍　佔比僅1.5%

宏觀解讀 16:19 2023/03/10

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【香港保險業】保監局：2022年內地客赴港簽單額增兩倍　佔比僅1.5%

保監局公布2022年香港保險業臨時統計數字，全年香港保險業毛保費收入按年跌7.7%至5560億元。期內，來自內地訪客的新造業務保費為21億元，按年增兩倍，但佔整體個人業務僅1.5%，遠較2019年疫情前的25.2%為低。

保監局表示，2022年長期有效業務的保費收入按年跌9.1%至4914億元。當中，個人人壽及年金（非投資相連）業務，其保費收入為4126億元，按年跌7.6%；個人人壽及年金（投資相連）業務，其保費收入為283億元，按年跌36.5%；退休計劃業務，其供款為445億元，按年升1.3%。

新造保單方面，不包括退休計劃的長期業務新造保單保費按年跌19%至1349億元，當中投資相連業務新造保單保費大跌一半至149億元，非投資相連新造保單保費按年跌11.9%至1195億元。

另外，香港保險業去年在一般保險業務的毛保費為646億元，按年增長4.5%，淨保費按年增4.5%至421億元。

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編輯：麥德銘

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