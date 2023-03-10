【消費券2023】4月16日派首輪3,000元消費券　食肆料首輪「報復式受惠」

政府宣布分兩期發放消費券，第一期4月16日發放3000元，第二期7月16日發放2000元。

從過去經驗所得，消費券發放首日之首星期，對食肆及零售的幫助最大。

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專賣日本和牛的宮崎肉本舖董事Jack Hsu表示，消費券對生意有一定幫助，「以我們經驗，第一期消費券的反應最厲害，生意額會直線上升，第二次派發已經沒那麼多。」他表示，餐廳一向有在網上平台提供優惠，「派發消費券後人客自然會來，我們不會特別再為消費券做優惠，但會繼續做非繁忙時段的優惠。」

Zenon Cafe的店主梁小姐（Cathy）表示，之前第1輪派發消費券的效果最佳，為店舖帶來最多的生意。對於今輪派發$5,000消費券，比她預期派的金額還要多。Cathy表示市民態度普遍是正面的，認為政府與民共度時艱是好事。對於如何經消費券促使消費，梁表示其餐廳與訂餐平台合作時，已包括提供使用消費券付款的優惠，而在店用餐的食客使用消費券亦可向9折優惠。Cathy認為經歷疫情後，市民在花費上會更變得謹慎，又表示預計市民得到消費券後，會首先用在購買電子產品，至第3或4輪才用在餐飲上。

活蘭印度素食創辦人Alex Pudupadi E 表示，不太肯定消費券的作用，「我們餐廳的生意額一向十分平均，而且今次只派發5,000元，大家很容易就會消耗掉。」他指出，很多人都會用消費券購物，特別是電子產品及衣服鞋襪等，「50、60歲才會去餐廳消費」，他對派發消費券沒有任何期望，但會於外賣速遞推出消費券9折優惠。

現代管理（飲食）專業協會兼新光酒樓集團常務董事總經理胡珠表示，消費券對餐飲業必然有幫助，惟幫助並非外界預期的大。他解釋，消費券的用途太多，近1至2輪的消費券發放後，大多市民將消費券用在購買家庭用品、電子產品等，而且消費者「不會百分百用於餐飲上」。胡珠預期，今輪5,000元消費券中，市民會將3至4成用於餐飲上。

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記者：歐陽佩、楊嘉軒

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