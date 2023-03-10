【學生快測】教育局：3月16日起所有學生回校不用每日快測及量體溫

隨本港進入復常，教育局宣布，自3月16日起，所有學校的學生毋須在每日回校前完成快速抗原測試及量度體溫，同時所有學校教職員、學生及訪校人士亦毋須在進入校舍前量度體溫。中學生於3月1日起已無需於回校前快測，小學、幼稚園及特殊學校小學（包括宿舍部）的快測要求則維持至3月15日。

教育局表示，學校應繼續留意師生的整體健康情況，如懷疑校內出現傳染病的爆發，應參閱衞生署衞生防護中心的《學校/幼稚園/幼稚園暨幼兒中心/幼兒中心預防傳染病指引》，按照相關機制向衞生防護中心呈報有關個案。學校亦可參閱教育局網頁的其他相關傳染病資訊，繼續執行各項衞生措施，並時刻保持校園環境清潔衞生，以保障師生健康。

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