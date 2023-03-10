美經濟衰退風險未除　 新興市場漸露曙光

美國1月通脹數據高於市場預期，零售數據意外強勁，反映通脹降溫速度緩慢，經濟卻持續強韌，或促使聯儲局立場更趨鷹派。緊縮環境可能較市場預期長，經濟衰退風險未除，投資風險資產應保持審慎。環球股票基本面正在改善，隨着中國經濟重開，相對已發展市場，新興市場正漸露曙光。

儘管美國通脹似乎有見頂跡象，惟降溫步伐較市場預期緩慢，經濟狀況卻較市場預估強勁，短期內聯儲局的加息立場或會更為強硬，意味終端利率有可能進一步調升，加息週期或較預期長。

事實上，過去12個月的緊縮環境，已有可能使環球經濟於年內陷入溫和衰退。與此同時，隨着通脹逐步回落，實際利率有可能提升至正數水平，將對股債等風險資產構成重大影響，特別是債市。債券息差或隨大量資金流入而大幅收窄，因此，投資者應對風險資產抱持審慎態度。

相對債券，我們較看好股票的前景。基於預期經濟增長即將放緩之際，債券或會較股市率先出現下行壓力。而且，從近期的量化模型、市場情緒及潛在增長因素等方面來看，均反映股票較債券獲得更多支持。相對已發展市場，我們較看好新興市場，包括可受惠於經濟重啟的中國市場。中國最近公佈的製造業、出口及就業等經濟數據表現向好，房地產市場漸趨穩定，反映內地經濟於放寬防疫政策後出現強勁復甦。

投資者可留意中國經濟增長的機遇，然而，環球投資者仍在評估中國經濟基本面改善、地緣政治風險及商業環境等因素孰輕孰重，任何消息也可牽動市場神經。此情況下，於中國主要貿易夥伴中發掘可受惠中國經濟復常的行業或企業，也是個間接投資於中國復甦主題的選擇，而投資於不同市場及行業，將有助分散風險。

以奢侈品行業為例，疫情期間內地家庭儲蓄水平提升，對奢侈品累積的消費意欲有望於經濟重啟後反彈。南韓半導體行業是另一例子，內地經濟復甦帶動對半導體的需求，中韓貿易關係密切，南韓的優質半導體企業有望受惠。

貨幣方面，隨着歐洲基本面改善，我們相對看好歐元前景。因考慮到日本央行採取行動的可能性，匯價仍處吸引水平，提供良好的風險回報，我們對日圓維持正面的看法。投資者亦可留意新興市場貨幣。

責任編輯︰梁浩碩

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