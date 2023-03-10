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樓齡逾50年仍吸引用家入市　美麗閣連天台特色戶1848萬售

股樓投資 15:39 2023/03/10

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中原地產謝家哲稱，市場氣氛熾熱，用家加快入市步伐。西半山冠冕臺4號美麗閣連天台特色戶，實用面積1,115平方呎，3房套間隔，該單位為區內少有之特色海景單位，樓齡雖超過50年，仍然吸引買家入手。業主以1,848萬元將單位連車位易手，折合平均實用呎價16,574元。

謝家哲指，買家屬於用家，原業主於1996年5月以608萬元買入單位，持貨27年，帳面獲利1,240萬元，單位升值204%。

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撰文 : 蔡子俊

二手市場 美麗閣 西半山 中原地產 私人屋苑

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