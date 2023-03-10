樓齡逾50年仍吸引用家入市　美麗閣連天台特色戶1848萬售

中原地產謝家哲稱，市場氣氛熾熱，用家加快入市步伐。西半山冠冕臺4號美麗閣連天台特色戶，實用面積1,115平方呎，3房套間隔，該單位為區內少有之特色海景單位，樓齡雖超過50年，仍然吸引買家入手。業主以1,848萬元將單位連車位易手，折合平均實用呎價16,574元。

謝家哲指，買家屬於用家，原業主於1996年5月以608萬元買入單位，持貨27年，帳面獲利1,240萬元，單位升值204%。

延伸閲讀【多圖】雨後示範單位陪你睇 間隔方正 露台寬闊【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

同場加映【溫股知新】港股處於關鍵點 部署還看基本面

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機