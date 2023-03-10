【美國制裁】美國據報研封浪潮集團出口禁令漏洞　浪潮數字企業急瀉16%

▲ 【美國制裁】美國據報研封浪潮集團出口禁令漏洞

據《彭博》報道，美國正在研究如何堵住對浪潮集團所施加限制措施的漏洞，以免如英特爾（Intel，美：INTC）等美國公司可以繼續向這家中國服務器製造商的附屬公司供貨。浪潮旗下子公司浪潮數字企業 （00596） 現急瀉16%，報4.8元。

上周五，美國商務部將28個中國企業及個人列入實體清單，當中包括服務器製造商浪潮集團。知情人士透露，白宮和商務部官員意識到了這個禁令漏洞，正在設法關閉留下的合法途徑，而這可能需要數周的時間。可是，在發布修訂後規定之前，Nvidia（美：NVDA）和思科系統（美：CSCO）等供應商可以自由與浪潮做生意，而無需得到美國政府的許可。

報道提到，當中問題的核心是中國企業旗下附屬公司關係複雜，與母公司的關係往往不透明。

浪潮是思科、IBM、英特爾等美國公司的重要合作伙伴，直接持有約30家公司的股權。公司註冊信息查詢平台天眼查顯示，這些公司涉及廣泛的業務，包括硬體，人工智能，雲計算，投資，金融服務和航空運輸。一些附屬公司公司又擁有數十家子公司。例如，其與思科的合資公司就埋在三層公司之下。

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編輯：姚卓然