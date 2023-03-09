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【假日好去處】花展開幕首日 人流不絕 率先直擊現場 市民: 轉眼已經3年啦 !

理財智慧 23:42 2023/03/09

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香港花卉展覽今日起於維園舉行，為期10日，每日朝9晚9開放。今日率先到現場為大家直擊人流，早上11時多，已有大批市民到場賞花，不少攝影愛者來到現場拍攝，亦有不少學生在場寫生，亦見很多老人與老伴到場賞花。

因應疫情，花展已停辦3年實體展，有市民表示，對上一次先2019年，一轉眼已經3年，今年終於可以親身來到賞花，並表示「今年啲花真係好靚 ! 」有市民表示，每年都會來賞花，自從疫情後，停了足足3年，今年終於等到可以再來，手機裡仍保存2019年來花展的相片。

有攝影愛好者表示，亦到場賞花及拍攝，可惜桃花未開，加上現場太多人未能拍攝到佳作。

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今年會場中軸線以四季為主題，由興發街入口伸延至糖街入口，以繡球花和充滿季節色彩的裝置分別打造四季景致的花壇。市民可看到鬱金香花海，中央大草坪也新增一大片毛地黃花海。不過值得留意天氣漸熱，市民入來記帶備足夠的水，避免中暑。

花展完結後，部分園林造景會移遷至18區指定公園，令花展可延展至各區，既可讓市民繼續欣賞美麗的花圃，亦能推動綠化環境，美化香港的城市景觀。此外，大會今年將繼續加強花展的環保教育，積極落實「走塑、走即棄」行動，支持環保回收工作;同時會繼續辦花卉重新栽種計劃，將可重新種植的花卉贈予市民、學校、環保團體及非政府機構，以鼓勵市民栽種植物。

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責任編輯：陳玉蓮

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