▲ 【兩會2023】證監會雷添良：習近平連任有利兩地資本市場融合

中共總書記習近平以全票當選國家主席和中央軍委會主席，港區全國人大代表、證監會主席雷添良表示，為此感到興奮和擁護。他認為，選舉結果反映習近平是民心所屬、國家和國際社會所需的卓越領袖，擁有清晰治國理念和思維，亦有處理複雜多變國際形勢的豐富經驗，將會帶領國家持續發展和增強國際影響力。

雷添良又指，「十四五」規劃中指出，金融安全是國家安全的重要組成部分，也是國家經濟健康發展的重要基礎。習近平連任有利兩地資本市場深化融合，確保香港的金融系統穩定有序，保障國家的金融安全。香港作為國家重要的國際金融中心和離岸市場，將必可繼續發揮背靠祖國、聯通世界的優勢，有助香港國際金融中心地位行穩致遠。

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編輯：麥德銘