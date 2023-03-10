  • 26°C
香港時間 : 2023310日 (週五) 16:31
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【華置127】華置去年虧轉盈賺11.52億 惟不派息 股價最多大跌逾1成

股樓投資 15:56 2023/03/10

分享：

分享：

華人置業（00127）公布，截至去年12月底止，成功扭虧為盈賺11.52億元，而2021年同期則蝕35.15億元；收入14.35億元，增長10.5%；董事會不建派發末期息。

業績公布後，華置股價今日（10日）最多曾跌10.6%至2.69元，截至3時半，報2.74元，跌9%，成交額385萬元。

    點擊圖片放大
    +20
    +19

同場加映：【溫股知新】經濟改善漸浮現 消費固投兩主線

溫股知新
【溫股知新】經濟改善漸浮現 消費固投兩主線

集團扭虧為盈，主要有以下三個原因：一，確認來自一間接受投資公司之股息收入；二，投資物業之公平值變動轉虧為盈；三，證券投資及財資產品之虧損淨額減少。

如撇除主要非現金項目收益淨額 5.13億元，集團將錄得核心溢利6.39億元，而2021年同期的核心虧損為21.19億元。

同場加映：【青姐話】美市開門四件事 港市兩會俾指示

青姐話
【青姐話】美市開門四件事 港市兩會俾指示

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：李兆明

開啟hket App，閱讀全文
派息 港股 業績公布 華置 華人置業（00127）

上一篇文章

【政府工】政府統計處請助理外勤統計主任 月薪最高逾3.5萬 中學學歷都可以申請 !

下一篇文章

樓齡逾50年仍吸引用家入市　美麗閣連天台特色戶1848萬售
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

香港花卉展覽周五起維園登場 每晚設燈光音樂匯演 成人入場費14元
香港花卉展覽周五起維園登場 每晚設燈光音樂匯演 成人入場費14元
油價震蕩收跌 美國原油庫存達最高水平 增加下行壓力
油價震蕩收跌 美國原油庫存達最高水平 增加下行壓力
【網絡安全】yuu被偽冒 所有會員全部被登出 記得重設密碼
【網絡安全】yuu被偽冒 所有會員全部被登出 記得重設密碼
【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
【iM驗樓】驗收Grande Monaco499呎單位 鋪磚瑕疵成最大扣分位 整體仍獲95分
【iM驗樓】驗收Grande Monaco499呎單位 鋪磚瑕疵成最大扣分位 整體仍獲95分
【領展供股】領展供股權今起至下周四買賣 股份代號2915
【領展供股】領展供股權今起至下周四買賣 股份代號2915
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款