【華置127】華置去年虧轉盈賺11.52億 惟不派息 股價最多大跌逾1成

華人置業（00127）公布，截至去年12月底止，成功扭虧為盈賺11.52億元，而2021年同期則蝕35.15億元；收入14.35億元，增長10.5%；董事會不建派發末期息。

業績公布後，華置股價今日（10日）最多曾跌10.6%至2.69元，截至3時半，報2.74元，跌9%，成交額385萬元。

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集團扭虧為盈，主要有以下三個原因：一，確認來自一間接受投資公司之股息收入；二，投資物業之公平值變動轉虧為盈；三，證券投資及財資產品之虧損淨額減少。

如撇除主要非現金項目收益淨額 5.13億元，集團將錄得核心溢利6.39億元，而2021年同期的核心虧損為21.19億元。

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記者：李兆明