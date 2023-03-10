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【大行報告】大和：下調今明財年盈利預測 削藥明康德目標價至110元

股樓投資 17:45 2023/03/10

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大和下調藥明康德（02359）今明財年的盈利預測12%及11%，並下調收入預測17%及19%，對公司一般和行政費用率預測各下調3.2及4個百分點，以反映去年首九個月的最新營運支出結構，並將目標價由200元削至110元。藥明康德周五（10日）收報80.35元，跌幅0.9%。

 

【同場加映】溫股知新：經濟改善漸浮現 消費固投兩主線

溫股知新
【溫股知新】經濟改善漸浮現 消費固投兩主線

該行指出，藥明康德盈喜預期去年收入及純利按年各增長72%及73%，至394億及88億元人民幣。公司將於3月20日披露業績。此前，公司管理層預期2021至2024財年收入年均複合增長率約34%，2022至2024財年的年度資本開支達90億至100億元人民幣。

 

【延伸閱讀】兔年部署：晨星推薦逾10隻港股  受惠內地消費反彈【見下頁

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該行維持對其「買入」評級，認為公司獨特的商業模式（CRDMO）應對中長期的收入增長持續利好。

 

【同場加映】青姐話：美市開門四件事 港市兩會俾指示

青姐話
【青姐話】美市開門四件事 港市兩會俾指示

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撰文：鄭昊彤

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港股 藥明康德（02359） 大行報告

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