【大行報告】大和：下調今明財年盈利預測 削藥明康德目標價至110元

大和下調藥明康德（02359）今明財年的盈利預測12%及11%，並下調收入預測17%及19%，對公司一般和行政費用率預測各下調3.2及4個百分點，以反映去年首九個月的最新營運支出結構，並將目標價由200元削至110元。藥明康德周五（10日）收報80.35元，跌幅0.9%。

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該行指出，藥明康德盈喜預期去年收入及純利按年各增長72%及73%，至394億及88億元人民幣。公司將於3月20日披露業績。此前，公司管理層預期2021至2024財年收入年均複合增長率約34%，2022至2024財年的年度資本開支達90億至100億元人民幣。





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該行維持對其「買入」評級，認為公司獨特的商業模式（CRDMO）應對中長期的收入增長持續利好。

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撰文：鄭昊彤