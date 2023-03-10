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【大行報告】滙豐研究：宏觀復甦較預期弱 料京東業務下半年始改善

股樓投資 17:02 2023/03/10

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滙豐研究認為，由於低盈利類別的戰略調整及宏觀復甦較預期弱，料京東（09618）零售今年第一季的零售收入將出現單位數下降，並同時下調京東港股及美股目標價，港股目標價由320元降至273元，京東美股（美：JD）則由82美元降至70美元，評級維持「買入」。京東周五（10日）收報158.7元，跌幅11.5%。

 

 

【同場加映】溫股知新：經濟改善漸浮現 消費固投兩主線

溫股知新
【溫股知新】經濟改善漸浮現 消費固投兩主線

該行指出，京東公布業績後，周四（9日）美股回調超過10%，而集團年初至今的收入表現亦疲弱，認為京東業務只會在今年下半年開始逐步改善，因此將其今明兩年的總收入假設下調4%，盈利預測則分別調低0.9%及2.4%。
 

【延伸閱讀】ChatGPT大熱： 國產ChatGPT即將登場! 百度宣布推出「文心一言」 股價一度爆升超過18%【見下頁

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另外京東管理層於績後電話會中亦披露，其首兩月平台毛交易總額(GMV)按年下跌，3月初僅錄輕微改善。

【同場加映】青姐話：美市開門四件事 港市兩會俾指示

青姐話
【青姐話】美市開門四件事 港市兩會俾指示

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撰文：鄭昊彤

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大行報告 美股 港股 京東集團—SW（09618） 京東（美：JD）

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