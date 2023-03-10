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【異動股】九龍倉集團績後造好 股價一度颷升近一成

股樓投資 16:25 2023/03/10

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九龍倉集團（00004）周四（9日）發布去年全年度業績，九倉全年轉虧，集團股東應佔虧損17.05億元，每股基本虧損0.56元，並派第二次中期股息0.2元，上年同期為賺60.19億元。不過九倉周五（10日）股價績後造好，早市曾高見19.02元，升幅接近一成，最後收市報18.54元，升幅7.2%。
 

【同場加映】溫股知新：經濟改善漸浮現 消費固投兩主線

溫股知新
【溫股知新】經濟改善漸浮現 消費固投兩主線

 

據業績，集團去年收入減少19%至180.64億元，營業盈利減少23%至66.03億元。受內地疫情間歇爆發影響，投資物業收入減少11%至48.71億元、酒店收入減少26%至3.69億元、發展物業收入倒退33%至74.62億元。投資分部成唯一向好部分，其中營業盈利增加14%至15.17億元。

 

【延伸閱讀】2023年部署：聚焦通關及通脹  兔年值留意的10大收息股【見下頁

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集團在香港及內地所有業務均放緩，物業銷售總額減少74%至60億元，未售存貨減值撥備合計接近60億元，資產淨值再減6%至1520億元。

 

【同場加映】青姐話：美市開門四件事 港市兩會俾指示

青姐話
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撰文：鄭昊彤

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異動股 港股 收息股 九龍倉集團（00004）

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