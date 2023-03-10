【異動股】九龍倉集團績後造好 股價一度颷升近一成

九龍倉集團（00004）周四（9日）發布去年全年度業績，九倉全年轉虧，集團股東應佔虧損17.05億元，每股基本虧損0.56元，並派第二次中期股息0.2元，上年同期為賺60.19億元。不過九倉周五（10日）股價績後造好，早市曾高見19.02元，升幅接近一成，最後收市報18.54元，升幅7.2%。



【同場加映】溫股知新：經濟改善漸浮現 消費固投兩主線

據業績，集團去年收入減少19%至180.64億元，營業盈利減少23%至66.03億元。受內地疫情間歇爆發影響，投資物業收入減少11%至48.71億元、酒店收入減少26%至3.69億元、發展物業收入倒退33%至74.62億元。投資分部成唯一向好部分，其中營業盈利增加14%至15.17億元。

【延伸閱讀】2023年部署：聚焦通關及通脹 兔年值留意的10大收息股【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

集團在香港及內地所有業務均放緩，物業銷售總額減少74%至60億元，未售存貨減值撥備合計接近60億元，資產淨值再減6%至1520億元。

【同場加映】青姐話：美市開門四件事 港市兩會俾指示

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】



#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv



#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】



#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

#$150試閱《iMoney》電子版3個月 【http://imoney.hket.com/article/3399982】



撰文：鄭昊彤