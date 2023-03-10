▲ 【芯片股】ASMPT據報獲私募股權公司有意收購 股價轉升2%

據《彭據》引述消息人士指，有私募股權公司正有意收購ASMPT（前稱：ASM太平洋） （00522） 。ASMPT盤中曾一度轉升逾4%，高見76.3元，現升1.6%，報73.65元。



消息人士稱，另類投資公司太盟等機構表達了將這家香港上市公司私有化的興趣，並指太盟已就潛在交易的融資，詢問了幾家銀行的意向。不過，商議尚處於初期階段，未必會達成交易。

太盟的代表拒絕置評，ASMPT的代表沒有立即回覆置評請求。

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編輯：姚卓然