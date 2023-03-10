【政府工】政府統計處請助理外勤統計主任 月薪最高逾3.5萬 中學學歷都可以申請 !

即使只有中學學畢業都可以嘗試考政府工。政府統計處最新招聘助理外勤統計主任，以公務員條款聘用，月薪由總薪級表第7點（每月港幣20,540元）至總薪級表第17點（每月港幣35,915元），學歷只需中學畢業即可。截止日期為2023年3月23日。

按圖看政府統計處助理外勤統計主任的入職條件及職責 :

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有興趣的申請者可以填妥申請表格並於2023年3月23日或之前透過下列其中一個方式遞交–

(i) 透過公務員事務局網站的網上申請系統；或

(ii) 親身或郵寄方式交回下述聯絡地址。信封面請註明「申請助理外勤統計主任職位」。

地址︰香港灣仔港灣道十二號灣仔政府大樓二十一樓政府統計處人事組

電話︰2582 3038 或 2582 4813

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責任編輯：陳玉蓮