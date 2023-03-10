【ChatGPT進化】微軟下周推GPT-4版本　藉「多模態模型」支援影片

▲ 相比於之前的ChatGPT版本，GPT-4才是「遊戲改變者」（Game Changer）。（法新社）

現時的ChatGPT屬於GPT-3.5版本，其於文字及圖片上的表現已相當出色，吸引眾多科企將旗下產品加入該技術。微軟德國技術總監Andreas Braun宣布，將於下周發布最新的GPT-4版本，且會利用「多模態模型」（multimodal models）來創造更多可能性，包括支援影片。

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Andreas Braun強調，相比於之前的ChatGPT版本，GPT-4才是「遊戲改變者」（Game Changer）。微軟德國行政總裁Marianne Janik則指出，現在是AI發展的時間轉折點，一些傳統工作將會消失但不意味失業，大多數人並不需要換工作，而是要以不同方式去完成重複性工作。

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她又提到，企業引入AI 技術後，需要許多專家利用它來為產品與服務增值，因此建議企業高管應成立「能力中心」（Competence Centres），開始訓練員工使用AI工具，就能順利過渡至下一個世代。

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責任編輯：陳卓賢

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