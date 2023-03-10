亞洲市場的董事會是否夠性別多元化？

人們普遍認為，與歐洲和北美相比，亞洲在企業董事會接受性別多元化的理念方面較為落後。再細看香港恆生指數上市公司的女性任命比例，在2020年期間僅上升 0.1% 至 13.7% 時，這觀感也不無道理。由此可見，若香港沒有重大事情變生，可能需要數百年時間才能達到女性在公司董事會中廣泛採用的比例 30% 的目標。亞洲企業領導層、投資者和監管機構在這方面仍需繼續努力。

事實上，亞洲許多國家仍然存在各種可能阻礙女性在職場上取得進步的挑戰。值得慶幸的是，我們生活的社會已經發展到幾乎沒有人會公開質疑促進公司董事會性別多元化的重要性，而性別平等被列為聯合國 17 項可持續發展目標之一。

全球各大企業以不同方式達到性別多元化。北美國家主要透過多樣性、公平性和包容性來提倡性別多樣性和代表性的重要性。在歐洲，這些倡議更廣泛地融入環境、社會和管治（ESG） 的元素。這個問題也成為亞洲企業領導者之間越來越重要的話題，尤其如何從可持續發展角度來帶領性別多元化。

雖然全球上市公司董事會中女性比例在過去十年明顯地上升，但在亞洲，我們距離實現廣泛代表性還有一段很長的距離。有趣的發現是，亞洲各地董事會的性別多元化差異很大，馬來西亞和印度在這方面比日本和韓國等更優勝。整體而言，亞洲企業要實現更多元化的董事會，公司領導人、投資者和監管機構仍有很多工作要做，需要找出解決問題的辦法。

由見及此，機構投資者可以採取兩種主要方法而改善董事會性別多元化的情況，一是行使股東投票權，二是公司和市場參與者包括監管機構之間的積極合作參與。擁有公司投票權的投資者可以將董事會性別多元化納入他們的投票政策和決策中，這情況是很常見的。宏利投資管理已將董事會性別代表原則納入公司的代理投票政策，我們相信性別代表性較大的董事會更有能力管理風險和監督業務的穩定性。

另外，與所投資的公司進行有意義的對話也可大大實現性別多元化。我們的ESG 專家與所投資的公司分享行業最佳實踐並就招聘政策提出建議，解釋以性別多元化作為業務基礎，如何改善市場大眾對公司的期望，及為良好的公司管治帶來幫助。

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