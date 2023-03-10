【科技一周回顧】ChatGPT下周升級、科企加推AI工具　香港免VPN用ChatGPT（附下載教學）

▲ 微軟將於下周發布最新的GPT-4版本，且會利用「多模態模型」（multimodal models）來創造更多可能性，包括支援影片。（資料圖片）

一周過去，大家迎接周末的同時亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

1/ 【ChatGPT進化】微軟下周推GPT-4版本 藉「多模態模型」支援影片

現時的ChatGPT屬於GPT-3.5版本，其於文字及圖片上的表現已相當出色，吸引眾多科企將旗下產品加入該技術。微軟將於下周發布最新的GPT-4版本，且會利用多模態模型（multimodal models）來創造更多可能性，包括支援影片。

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2/ 【ChatGPT下載教學】iOS App、網頁版免VPN 用ChatGPT 港人只需手機號碼／E-mail登記（附連結及教學）

香港人想試用ChatGPT人工智能（AI）聊天機械人，現時只需用手機號碼或email登記及驗證，即可免VPN用到ChatGPT，ChatGPT亦可以中文對答。現時由Quora推出的「Poe」分別設有iOS App及網頁版，當中提供了ChatGPT助手，以及其他3款AI聊天機械人！

3/ 【iPhone新色】Apple加推春季新色 黃色iPhone 14、iPhone 14 Plus現身

蘋果（Apple）近年推出新iPhone後，都會在春季期間加推iPhone新配色，帶動iPhone銷情，本周就宣布加推全新黃色iPhone 14及黃色iPhone 14 Plus機款。

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責任編輯：陳卓賢

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