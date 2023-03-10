▲ 【TSLA】Tesla據報尋求中日韓材料供應商 以提高4680電池產能

據《路透》引述消息人士透露，Tesla（美：TSLA）正在招募中國、韓國和日本的材料供應商，以幫助降低電池成本並提高其效能，並努力解決與電池相關的性能和生產問題，來幫助推遲的Cyber​​truck的推出。

消息人士指，Tesla已經點名中國的寧波容百新能源（滬：688005）和蘇州東山精密製造（深：002384）幫助削減材料成本，因為它們在美國提高了 4680電池的產量。

除此之外，其中一位消息人士指，Tesla還與韓國L&F Co簽署了一項協議，來供應高鎳陰極，這可能會提高其4680電池的能量密度。而 兩位消息人士稱，公司目標是通過韓國 LG Energy Solution和日本松下的4680電池來增加自己的產量，這是一項確保未來電動汽車生產的保險政策。而其中一位消息人士預計LG和松下將為Cyber​​truck供應電池。

消息人士表示，Tesla曾考慮過三種電池選擇方案，以確保不會再次延遲發布，一是在其他Tesla車型中廣泛使用的較小的2170電池；二是4680電池和三是更便宜的磷酸鐵鋰電池，但Tesla傾向於等到4680電池準備就緒。

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編輯：姚卓然