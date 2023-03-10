  • 26°C
香港時間 : 2023310日 (週五) 15:03
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【TSLA】Tesla據報尋求中日韓材料供應商　以提高4680電池產能

股市 14:56 2023/03/10

分享：

分享：

【TSLA】Tesla據報尋求中日韓材料供應商　以提高4680電池產能

據《路透》引述消息人士透露，Tesla（美：TSLA）正在招募中國、韓國和日本的材料供應商，以幫助降低電池成本並提高其效能，並努力解決與電池相關的性能和生產問題，來幫助推遲的Cyber​​truck的推出。

消息人士指，Tesla已經點名中國的寧波容百新能源（滬：688005）和蘇州東山精密製造（深：002384）幫助削減材料成本，因為它們在美國提高了 4680電池的產量。

除此之外，其中一位消息人士指，Tesla還與韓國L&F Co簽署了一項協議，來供應高鎳陰極，這可能會提高其4680電池的能量密度。而兩位消息人士稱，公司目標是通過韓國 LG Energy Solution和日本松下的4680電池來增加自己的產量，這是一項確保未來電動汽車生產的保險政策。而其中一位消息人士預計LG和松下將為Cyber​​truck供應電池。

消息人士表示，Tesla曾考慮過三種電池選擇方案，以確保不會再次延遲發布，一是在其他Tesla車型中廣泛使用的較小的2170電池；二是4680電池和三是更便宜的磷酸鐵鋰電池，但Tesla傾向於等到4680電池準備就緒。

更多美股新聞

相關文章：

【TSLA】馬斯克：下代小型汽車主打自動駕駛　成本僅Model 3一半

【TSLA減價】Tesla調低美國Model S及Model X售價　Model X入場門檻不足10萬美元　開市跌近1%

【汽車減價戰】內地車企3大原因促使發動割喉減價戰　一眾車股重挫　比亞迪跌8%

編輯：姚卓然

 

特斯拉（Tesla，美：TSLA） 美股 Tesla 汽車
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$500 電子產品禮品卡

立即領取

上一篇文章

【港股市況】比亞迪跌近8%試200元關口　京東挫11%　恒指午後跌近500點穿牛熊綫（不斷更新）

下一篇文章

【中電002】中電據報從公開市場購入LNG、5月於新落成碼頭交付　料成香港首批進口LNG
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【電子消費券】陳茂波下午3時半舉行記者會　公布5000元消費券詳情
【電子消費券】陳茂波下午3時半舉行記者會　公布5000元消費券詳情
【領展供股】領展供股權3月9日開始買賣、股份代號是甚麼？現時供股權理論上值幾錢？
【領展供股】領展供股權3月9日開始買賣、股份代號是甚麼？現時供股權理論上值幾錢？
【恒指夜期+ADR】京東美股低港9%　夜期收市挫263點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】京東美股低港9%　夜期收市挫263點（不斷更新）
【美股期貨】非農數據公布前　道指期貨跌228點、納指期貨跌0.6%　SVB Financial盤後再挫兩成
【美股期貨】非農數據公布前　道指期貨跌228點、納指期貨跌0.6%　SVB Financial盤後再挫兩成
【SIVB】美國再有銀行出事　矽谷銀行突宣布百億融資引發擠提憂慮
【SIVB】美國再有銀行出事　矽谷銀行突宣布百億融資引發擠提憂慮
【港股市況】比亞迪跌近8%試200元關口　京東挫11%　恒指午後跌近500點穿牛熊綫（不斷更新）
【港股市況】比亞迪跌近8%試200元關口　京東挫11%　恒指午後跌近500點穿牛熊綫（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款