英高鐵或再遲2年完工 成本飆升所致

英國正在興建接駁首都倫敦與中部多個大城市的HS2，首階段原定2026年通車，惟工程嚴重延期。英國運輸大臣夏萬恒（Mark Harper）發表聲明證實，受成本增加影響，HS2工程或需再延期2年，強調當局會核算後務求盡快通車。

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雖然英國當局堅稱，仍致力建設高鐵網絡，但預料連接伯明翰（Birmingham）、克魯（Crewe）及曼徹斯特（Manchester）的路線將延期2年，即通往克魯的路線或到2036年才能開通，而曼徹斯特路段更需到2043年才會通車。

英國政府更指，由於需確保當局在倫敦市中心的尤斯頓站（Euston）設計及預算上可行的車站方案，所以高鐵現時或未能在倫敦市中心開通，需較計劃遲數年。《衛報》引述消息人士報道，通往尤斯頓的線路工程或推延至2040年代才完工。

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有指主要道路建設計劃將被擱置，受通脹影響項目成本已大增數十億英鎊。夏萬恒更承認，其他交通投資項目亦需面對艱難決定，甚至失敗。

由於交通預算將在2025年起實際大幅削減，耗資70億英鎊（約546億港元）、連接埃塞克斯郡（Essex）和肯特郡（Kent）的大型交通項目Lower Thames Crossing最少延遲2年。

據悉，英國未來2年交通預算總額將削減至約1億英鎊（約9.36億港元），較過去3年的8.5億英鎊（約80億港元）大為縮減。

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責任編輯：李俊儀