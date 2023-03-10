【ChatGPT熱潮】Grammarly 4月推AI寫作工具　藉背景提示重寫文章

▲ GrammarlyGo可利用語氣、寫作風格和目的等背景提示，來決定其寫作的方法。（Grammarly）

ChatGPT的應用已滲透至不同領域，其中寫作是潛力最大的範疇之一。文法校對軟件企業Grammarly宣布，將於旗下產品引入ChatGPT API，並會在4月推出AI寫作工具GrammarlyGo，據悉能透過不同背景提示重寫文章。

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Grammarly表示，GrammarlyGo可利用語氣、寫作風格和目的等背景提示，來決定其寫作的方法。例如，當用戶撰寫好一封電郵回覆後，可要求GrammarlyGo進行「縮短段落」、「調整成指定語氣」等動作，將電郵內容重寫至更理想和更清晰的寫法。

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此外，由於Grammarly的桌面服務可於電腦上任何文字檔案中使用，所以其生成式寫作也較同類的應用程式或網站，例如Gmail的Smart Compose更方便。該公司表示，GrammarlyGo將默認為個人啟用，讓用戶可以在Grammarly的設置中切換它。

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責任編輯：陳卓賢

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