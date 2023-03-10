▲ 【國產ChatGPT】百度文心一言發布倒數一周 據報部分基本功能尚未完成、員工考慮減持？

百度 （09888） 預告3月16日舉行「文心一言（Ernie Bot）」發布會，自披露計劃以來，「文心一言」被視為最有望成為中國版ChatGPT的人工智能（AI）聊天機械人。不過，《華爾街日報》引述消息指，百度數百名員工正為「文心一言」日以繼夜地工作，但依然沒有充足時間推出功能完善的產品，甚至部分基本功能尚未完成，有員工甚至考慮賣掉部分百度股票。

報道指，百度正計劃分階段推出文心一言，首先將向部分用戶進行公開測試。

報道引述匿名AI研究人員已表示，即使使用幾千高階芯片來訓練如此大型的模型，要得到相對理想的結果也可能需要數周或數月的時間。直至本周，工程師和產品經理正加緊改善的基本功能，比如回應用戶的速度，以及如何總結搜尋結果。

百度公布文心一言計劃以來 與逾400家企業簽約

自百度今年初公布文心一言將在3月向公眾開放後，已與超過400家中國公司簽署協議，令相關公司產品和服務中使用文心一言，期望可讓該聊天機械人能夠在不同場景下運行積累經驗，提高其性能。

百度於2019年推出大語言模型「文心」，英文名「Ernie」與Google開發的同類模型「Bert」同樣來自美國兒童節目《芝麻街（Sesame Street）》中的角色。

據報首階段產品妥協 百度多部門參與

消息指，隨去年底ChatGPT在全球大熱後，百度創辦人李彥宏大為看好，集團1月初要求文心團隊整合技術，提供類似的產品。為了令產品可以分辨字句歧義、回應更似人類對話和提高事實準確度，百度聘請合約工來幫助評估和改進。

報道引述指，由於開發時間緊張，團隊已作出妥協，由目標初期即可對應中文和英文，改為先進出以中文為主的機械人。

另一方面，百度除了動用技術開發部門、移動生態事業群以至智能雲部門協助，李彥宏甚至要求自動駕駛部門在內的AI研究團隊將最強大的AI芯片英偉達（美：NVDA）A100支援給文心一言開發。

美國去年推行新芯片禁令後，中國企業將難以再購入額外A100芯片。電動車和自動駕駛亦是百度下一階段重點投放資源的部門。

Google前車可鑑 有百度員工憂慮未能全面成功而考慮減持

微軟（美：MSFT）早年看中ChatGPT母企OpenAI，並在ChatGPT大熱後加碼投資，擬在旗下多條產品線引入相關技術。相反，搜尋引擎龍頭Google今年初發布「Bard」時，宣傳影片答錯問題，同日母企Alphabet股價即急跌。

百度自公布計劃以來，股價表現較同業理想，華爾街日報指，有百度員工對於文心一言是否能符合用戶或市場的期待而感到不安，鑑於這些擔憂，他們已經在其推出前賣掉了部分該公司股票。

Google AI機械人Bard答錯一條問題 母企市值一日蒸發1000億美元，可見【下一頁】

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編輯：麥德銘