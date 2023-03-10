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英財政部料閂水喉 內政部需「撲水」187億安置難民

環球社會熱點 14:01 2023/03/10

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英國媒體報稱，財政部預計將縮減預算，向內政部提供的難民安置資金將減少，即後者需要尋求額外20億英鎊，填補超額花費在安置難民於酒店的開支。

英媒點解話 英國一度假勝地可「力壓」香港樓價？ 【下一頁】

《每日電訊報》指出，現時英國收容在酒店的難民數目首次突破5萬，遠超2020年3月時僅2,600人。分析估計，英格蘭48郡9成已有酒店安置難民，內政部每日相關開支約為600萬英鎊（約5,619萬港元）。

萊斯特郡（Leicestershire）一間郊外高價水療酒店周四（9日）據報因要接收250名難民，已停止接受新預約，並取消現有預約。不少國會議員擔心，下次大選前仍有眾多難民安置在全英各家酒店內，或影響選情。

據悉，財政部已同意削減開支，當中包括內政部在酒店安置難民的20億英鎊（約187億港元）超額開支。消息人士指財政部對內政部安排難民入住高價酒店感困惑，積極要求後者轉移難民至平價酒店。

所有訪英旅客均需先獲電子授權 2025年起實施 【下一頁】

財政部被指數周內與內政部官員交涉，在下周財相侯俊偉（Jeremy Hunt）公布新財政預算案前，商討如何處理難民安置的高昂成本。

根據內政部預計，今年可能多達8萬名難民，經英吉利海峽（English Channel）偷渡至英國。

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責任編輯：吳漢培

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