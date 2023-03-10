【機迷熱話】Epic Games挑戰Steam地位　容許開發者上架自家遊戲

▲ 開發者只需要註冊一個Epic賬號，並為每個上架遊戲支付100美元（約780港元）上架費，即可提交遊戲並等待審核。（Epic）

數碼遊戲發布平台Steam容許開發者將自家製作的遊戲，於其平台上架供玩家下載，並會從中分成30%收入。Epic Games今（10日）宣布，也容許開發者在Epic遊戲商城（Epic Games Store）上架自家遊戲，且收入分成僅12%，料將吸引不少中小型遊戲開發者加入。

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Epic Games表示，開發者只需要註冊一個Epic賬號，並為每個上架遊戲支付100美元（約780港元）上架費，即可提交遊戲並等待審核。對於自助上架的遊戲，Epic將收取12%的遊戲收入分成，同時容許開發者使用其它支付系統，以獲得應用程式內購買的所有收入。

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如果開發者是使用Epic自家的虛幻引擎來開發遊戲，則可選擇使用Epic的支付系統，而虛幻引擎的版稅費用就可以免除。此外，Epic還會為遊戲提供免費的ESRB、PEGI、GRAC、USK以及ASK年齡評級服務，讓遊戲以更佳方式於全球各地發布。

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責任編輯：陳卓賢

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