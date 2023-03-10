金正恩攜女看戰術武器試射 下令北韓軍加強實戰演練

北韓領袖金正恩次女金朱愛（音，Kim Ju Ae）近期頻頻亮相，北韓官媒《朝中社》周五（10日）報道，金正恩周四（9日）再攜女兒到西部前線，現場指導火力突擊演習，觀看新型戰術制導武器發射。

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金正恩期間強調，北韓軍隊需要保持並不斷增強壓倒性火力優勢，要求各火力突擊分隊設定不同的情景，從多方面加強貼近實戰的模擬演訓。金正恩指，需首先抑制朝鮮半島的軍事衝突風險，其次再做好執行兩大策略任務的準備，爭取戰爭主動權。

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報道指，此次演練主要向西部海域目標區發射導彈。《韓聯社》分析指，軍演旨在練習打擊南韓西海地區空軍機場的能力，其中駐韓美軍在全羅北道的群山機場亦在射程範圍內，被指針對下一次韓美聯合軍演。

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從北韓發布的相片中看出，當日6輛發射車各發射1枚導彈，即最少同時發射6枚。但考慮到發射車可裝載4枚導彈，實際發射數目或更多。北韓此前聲稱導彈有能力搭載核彈頭，《韓聯社》指該款武器和南韓的戰術地對地制導武器（KTSSM）類似，射程可達180公里。

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責任編輯：李俊儀