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【黃埔2.0】長和改造青衣聯合船塢建議曝光、涉政府用地　「為香港房屋問題出一分力」

股市 12:54 2023/03/10

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長和 （00001） 兩年前向太古 （00019） 收購聯合船塢集團一半權益後，最新向城規會申請將於位於青衣的聯合船塢連同其北面的政府土地，一併重建成大型公私營房屋計劃，提供逾1.5萬伙住宅，地產界形容長和最新規劃如同「黃埔花園2.0」。

長和青衣規劃詳情可見【下一頁】

長和：為香港房屋問題出一分力

長和回應查詢時稱，香港存在長期未獲滿足的住屋需求，希望藉此計劃善用現有大型工業用地及閒置政府土地，為解決香港的房屋問題出一分力。整個計劃屬中長期規劃，聯合船塢願意在適當時候為現有業務作出合適安排，冀為解決香港土地問題作出貢獻。

長和介紹，該項計劃佔地19.9公頃，當中包括聯合船塢現有工業用地及現時欠缺行車通道的毗連政府土地。透過重建現有聯合船塢用地，並提供連接道路直達閒置政府土地，可望產生協同效應，綜合私人住宅及公共房屋發展計劃，合共提供約10,370個私人住宅單位及約4,700個公共房屋單位。

長和股價半日跌1.4%。

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