▲ 【零售飲食】克莉絲汀拖欠5700萬元人幣 欲賣產或股本融資化解資金問題 望上半年恢業

烘焙產品連鎖經營商克莉絲汀 （01210） 公布，由於經濟復甦緩慢導致銷售額減少，集團現金流緊絀並且遭遇經營困難，在支付店舖租金、供應商貨款、員工薪酬方面出現延誤，截至今年2月28日，拖欠金額約為5,700萬元人民幣。集團將計劃通過合適的融資方式解決流動資金問題，並於2023年上半年恢復營業。

克莉絲汀表示，由於新型冠狀病毒疫情持續衝擊及2022年上海（集團主要營業地點）進行封控，消費者支出減少，集團業務遭受嚴重打擊。儘管集團積極調整生產及銷售策略，應對不利影響，但仍然不足以應付各種付款。

就向供應商支付貨款而言，集團已向信貸期較短的供應商付款，並一直積極與信貸期較長的供應商進行磋商。同時，虧損門店已關閉，且公司一直透過不同渠道籌集資金用於支付僱員工資。由於經濟復甦緩慢導致銷售額減少，集團現金流緊絀並且遭遇經營困難，在支付店舖租金、供應商貨款、員工薪酬方面出現延誤，截至2023年2月28日，拖欠金額約為5,700萬元人民幣。

由於拖欠貨款，若干供應商已展開法律程序，凍結了集團的銀行賬戶，被凍結金額介乎約350萬元至400萬元人民幣，集團目前依賴股東貸款維持營運。

上述情況對集團的營運造成不利影響。集團自2022年12月起已暫時關閉旗下所有零售門店。目前，集團正積極謀求業務多元化，計劃通過合適的融資方式（如出售資產及股本融資）解決流動資金問題並於2023年上半年恢復營業。

【ET財智Talk】樓市有望回升1成？資深投資者林一鳴分析本地住宅及寫字樓最新走勢

相關文章：

【華人置業】華置去年虧轉盈、淨賺11.5億元不派息 去年上市投資收益大減84%至2860萬元

【汽車減價戰】內地車企3大原因促使發動割喉減價戰 一眾車股重挫 比亞迪跌8%

【友邦業績】友邦全年新業務價值按年跌5%、股價跌逾4% 末期息升5%至每股113.4港仙

編輯：姚卓然