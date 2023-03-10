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英媒點解話 英國一度假勝地可「力壓」香港樓價？

環球社會熱點 12:46 2023/03/10

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位於英國多塞特郡（Dorset）度假聖地的一幢豪宅，近日以呎價4,640英鎊（約4.3萬港元）成交。英媒聲稱上述豪宅使當地成為樓價呎價最貴地區，超越了摩納哥和香港樓價，但原來只是「標題黨」。

倫敦有機場改例 取消帶超過100毫升液體上機限制 【下一頁】

豪宅位於多塞特郡度假勝地Sandbanks，有位維多利亞時代植物學家以約1,000英鎊購入1.4英畝土地後，建造了這幢名為North Haven Point的4房豪宅，同一家族已在此居住117年。

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豪宅面積2,909呎，地下設有客廳、飯廳、廚房、洗衣房、儲物室和辦公室。樓上曾於50年代擴建，設有連接浴室的主人房、一間套房和另外兩間睡房。

第一太平戴維斯去年一項優質住宅調查指，歐洲小國摩納哥的樓價最貴，當地住宅平均呎價為4,374英鎊（約4.1萬港元）。

至於本港以平均呎價3,775英鎊（約3.5萬港元）緊隨其後，紐約平均呎價2,150英鎊（約2萬港元）。

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這幢豪宅以1,350萬英鎊（約1.3億港元）售出，英媒《太陽報》指豪宅呎價相當於4,640英鎊，超越摩納哥和香港的樓價。

North Haven Point的售價雖高於摩納哥與香港的平均樓價，但不足以代表Sandbanks的平均樓價，也談不上是全球住宅呎價最貴地區。

即使是貴絕全英國、寸金尺土的倫敦平均樓價為1,741英鎊（約1.6萬港元），於第一太平戴維斯調查也僅排第七位。

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責任編輯：鄭錦玲

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