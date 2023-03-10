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【可持續發展】ING與螞蟻集團簽訂首筆可持續發展表現掛鈎衍生產品　總值4億美元

股市 12:42 2023/03/10

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【可持續發展】ING與螞蟻集團簽訂首筆可持續發展表現掛鈎衍生產品　總值4億美元

ING銀行與螞蟻集團簽訂其首筆可持續發展表現掛鈎衍生產品（Sustainability-Linked Derivative）交易，有關產品為利率互換合約，總值4億美元。若螞蟻集團達成可持續發展目標，可享ING銀行提供的回贈，對冲以浮動利率借貸的利率風險。如未能達成任何目標，螞蟻集團須向ING銀行支付預先協議的金額。

利率互換屬遠期合約，將未來利息支出轉換成固定利率，以避免浮動利率上升的風險。ING指，今次交易有助螞蟻集團免受今年潛在利率上升影響，同時螞蟻集團達成可持續發展目標，可同時減少其債務的利息支出。

螞蟻集團將應用綠色演算法

ING銀行亞太區可持續金融負責人Martijn Hoogerwerf表示，相信今次交易使用的創新結構可以滿足螞蟻集團的業務需求，同時鼓勵其繼續為環境帶來正面影響。

螞蟻集團表示，為達成環境相關的關鍵績效指標，螞蟻集團將積極應用綠色演算法和專利技術提高租用伺服器的效率及降低範圍三（Scope 3）的碳排放，目前大多數相關演算法已經開源供世界各地的碳創新者免費使用，社會相關的關鍵績效指標會利用螞蟻集團龐大的支付寶用戶群和生態，鼓勵他們做出更多綠色行動。

螞蟻集團於2022年11月簽署一項65億美元的可持續掛鈎銀團貸款，當時ING銀行為牽頭行及簿記行。

【ET財智Talk】樓市有望回升1成？資深投資者林一鳴分析本地住宅及寫字樓最新走勢 

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編輯：陳韻妍

可持續發展 螞蟻集團（06688） 可持續投資 ESG 氣候暖化 支付寶
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