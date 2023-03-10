▲ 【華人置業】華置去年虧轉盈、淨賺11.5億元不派息 證券投資及財資產品虧損減少86%

華人置業 （00127） 公布，去年虧轉盈，淨賺11.52億元，主要由於年內確認來自一間接受投資公司的股息收入、投資物業公平值變動轉虧為盈及證券投資及財資產品的虧損淨額減少。華置不派末期息。

去年收入增加10.4%至14.35億元，華置指，雖然債券及結構性產品利息收入減少2.35億元，但基於一家投資的物業發展公司支付10.14億元股息，帶動整體收入增加。

上市投資未變現虧損1.58億元

華置表示，集團出售持作買賣的上市投資確認已變現收益約2860萬元，按年減少84.4%，債券已變現收益30萬元，結構性產品已變現虧損60萬元。至於債券、上市股東投資及結構性產品公平值變動的未變現虧損為3.18億元，按年減少66.4%，當中債券未變現虧損減少73.6%至1.6億元，上市投資未變現虧損減少53.4%至1.58億元。

華置指，相信去年內地房地產行業債券價格下跌，乃因內房發展商面對流動資金及持續經營問題以及收緊借貸比率政策所致，同時股票市場波動，上市股本投資價格普遍錄得下跌，同時若干持有上市股份於聯交所暫停買賣並於報告期末繼續暫停買賣。

整體租金收入減少10.3%

期內集團總括已變現及未變現收益或虧損，計及股息收入淨額、利息收入、其他投資收入及財務收入的收入淨額為1600萬元，而年內來自證券投資及財資產品確認虧損減少86%至2.74億元。

華置指，去年非零售部分租金收入減少9.1%至2.28億元，零售部分租金減少14.1%至6570萬元，整體租金收入減少10.3%至2.94億元。截至去年底，銅鑼灣地帶商舖出租率約95.62%，佔25%權益的奧海城三期約98.56%，至於佔15%權益的中港薈出租率約42.04%。寫字樓方面，夏慤大廈平均出租率約為70.91%。

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編輯：陳韻妍