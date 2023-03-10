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【加密貨幣】比特幣一度跌破2萬美元、火幣曾突插九成　孫宇晨：有部分用戶觸發槓桿連環爆倉、目前運作正常

股市 12:22 2023/03/10

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【加密貨幣】比特幣一度跌破2萬美元、火幣曾突插九成　孫宇晨：有部分用戶觸發槓桿連環爆倉、目前運作正常

比特幣一度跌破2萬美元，創近兩個月低，CoinGecko的數據顯示，過去24小時，與孫宇晨相關的加密貨幣火幣（HT）和波場幣（TRX）的價格分別下跌了20%和10%，其中火幣的價格一度急插九成。孫宇晨回應表示，事件乃只因為現貨、合約火幣代幣有部分用戶觸發槓桿連環爆倉的盤面現象，目前運作正常。

孫宇晨表明，此次火幣交易所運營一切正常，錢包正常，運營正常，後台正常。目前各項工作正穩步開展，並無任何突發現象，僅僅屬於市場行為與波動。

他又指，對於火幣市場波動所導致槓桿穿倉損失，火幣平台將全額承擔。對於少數用戶槓桿清算所造成盤面波動影響，為此深表歉意。

同時，為了進一步提升火幣平台多幣種流動性，公司將出資1億美元成立流動性基金，持續改善主流幣，火幣流動性深度，加強槓桿預警與流動性能力，對於本次事件，公司會就後續進展與社區保持同步。而他又指，公司已將1億USDC轉到火幣。

美國再有銀行出事 矽谷銀行SVB突宣布百億融資引發擠提憂慮，可見【下一頁】

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編輯：姚卓然

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