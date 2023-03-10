▲ 【加密貨幣】比特幣一度跌破2萬美元、火幣曾突插九成 孫宇晨：有部分用戶觸發槓桿連環爆倉、目前運作正常

比特幣一度跌破2萬美元，創近兩個月低，CoinGecko的數據顯示，過去24小時，與孫宇晨相關的加密貨幣火幣（HT）和波場幣（TRX）的價格分別下跌了20%和10%，其中火幣的價格一度急插九成。孫宇晨回應表示，事件乃 只因為現貨、合約 火幣 代幣有部分用戶觸發槓桿連環爆倉的盤面現象，目前運作正常。

孫宇晨表明， 此次 火幣 交易所運營一切正常，錢包正常，運營正常，後台正常。目前各項工作正穩步開展，並無任何突發現象，僅僅屬於市場行為與波動。

他又指，對於 火幣 市場波動所導致槓桿穿倉損失， 火幣 平台將全額承擔。 對於少數用戶槓桿清算所造成盤面波動影響，為此深表歉意。

同時，為了進一步提升 火幣 平台多幣種流動性，公司將出資1億美元成立流動性基金，持續改善主流幣， 火幣 流動性深度，加強槓桿預警與流動性能力，對於本次事件，公司會就後續進展與社區保持同步。而他 又指，公司 已將1億USDC轉到火幣。

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編輯：姚卓然