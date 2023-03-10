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【Apple Music】蘋果推古典音樂串流App　提供高分辨率無損音頻質量

科技 15:00 2023/03/10

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Apple Music Classical將適用於所有運行iOS 15.4或更高版本的iPhone。（Apple）

蘋果（Apple）在2021時收購串流媒體服務商Primephonic，打算為古典音樂開發一款獨立應用程式。蘋果日前宣布將於3月28日上架該新App「Apple Music Classical」，屬於現有Apple Music訂閱的一部分。

【iPhone新色】Apple加推春季新色　黃色iPhone 14、iPhone 14 Plus現身

蘋果表示，Apple Music Classical將收錄超過500萬首歌曲、逾700個精選播放列表，當中包括著名古典音樂及新發行作品，而且有一部分是來自數千張獨家專輯。蘋果提到，通過高達192 kHz/24的串流式傳輸，用戶將能夠體驗高分辨率的無損音頻質量。

【Apple Trade In】Apple更新Trade In換購計劃　換購價最高可達4,850元

Apple Music Classical將適用於所有運行iOS 15.4或更高版本的iPhone，蘋果表示，用戶現時已可在App store中「預訂」該應用程式，只要在iOS設置中選擇「自動更新」，Apple Music Classical 就會在上架當日自動下載；至於Android 版本，則會於稍後時間推出。

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責任編輯：陳卓賢

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