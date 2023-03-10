【俄烏戰爭】立陶宛料俄軍資源足 對烏戰爭能持續多兩年

波羅的海（Baltic Sea）三小國之一的立陶宛（Lithuania）政府指出，以現時俄羅斯對烏克蘭戰爭的強度，俄軍擁有足夠資源延續戰爭最少多兩年。

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立陶宛情報首長保拉維秋斯（Elegijus Paulavicius）周四（9日）發表報告，指以俄羅斯現時資源，相信俄軍最少兩年內能夠維持現時對烏克蘭的戰爭強度。

保拉維秋斯指俄軍維持戰爭的能力，同時亦取決於俄國能從伊朗及北韓獲得的軍事援助。立陶宛情報機構表示，制裁未太大影響對俄軍資金，指俄國由大眾福利轉移資金援助軍事行動。

報告亦提及，俄國利用連串中間人獲取被制裁禁止獲得的西方科技，俄軍亦逐漸採取向西方對立的方針，並把在波羅的海地區重建軍事部署列為優先事項。

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報告批評，俄軍潛在軍事部署將威脅地區安全及成為不穩定因素。如對烏克蘭戰爭拖長及成本更高，報告預料俄軍在波羅的海軍事部署重建需時則更長。

保拉維秋斯同日報告立陶宛國家安全威脅，指控與俄羅斯及中國政府有關聯的黑客，曾在2022年攻擊當地政府的電腦系統。他指兩地黑客優先目標，是收集立陶宛內部及外交事務情報。

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責任編輯：吳漢培