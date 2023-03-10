▲ 【長和旗下】3英國與Vodafone合併傳最快月內公布 長和長遠或退出？

長和 （00001） 旗下3英國與當地另一電訊商Vodafone商議合併多時，彭博社引述消息指，雙方正為交易細節作最後修訂，預計最快月底公布。若Vodafone、3英國合併作實，料將成為英國最大移動網絡電訊商。

報道指，長和與Vodafone 現正著手處理合併可能引發的反壟斷事項，整項交易的結構已處最後階段。

報道又指出，雙方同時討論長和長遠退出合資公司的潛在安排，但消息人士指，整項合併討論尚未完結，時間和結構都有變數。

長和、Vodafone都不評論市場傳聞。長和半日股價跌1.4%，報47.8元。

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編輯：麥德銘