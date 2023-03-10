【行業點䏲】國內外車企跟隨東風降價促銷 價格戰成今年行業痛點？

由東風（00489）引發的減價潮愈演愈烈，各大車企隨即鋪天蓋地推出促銷活動。事源，東風旗下東風本田、東風風神、東風日產、嵐圖、東風標致、東風雪鐵龍、東風富康等7個汽車品牌在湖北開啟限時降價活動，政企聯合補貼後最大降幅達到9萬元（人民幣，下同）。

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其中，車價從21萬元降至12萬元的東風雪鐵龍C6，由無人問津搖身一變成了明星。大量消費者前往搶購，導致東風標致雪鐵龍4S店已開始勸退顧客下單。有見及此，最近一汽系、東風系、上汽系、長安系的多個合資品牌、自主品牌也先後官宣降價，或由經銷商給出空前優惠，奔馳、寶馬、長城（02333）、吉利（00175）、比亞迪（01211）等也參與其中，據內地不完全統計，正在降價促銷的汽車品牌不少於40個。

隨着愈來愈多車企的加入，讓價格戰成了今年行業的主基調。數據顯示，今年首2個月乘用車累計銷量267.8萬輛，按年下降19.8%，業內稱為「開門黑」，造成車企或經銷商不得不選擇降價促銷。有專家指出，汽車行業產能過剩，很多車企銷量不到1萬輛，一旦產銷太低，生產綫亦沒辦法維持運營，必須通過降價的方式來增加訂單。

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也有業內人士提出，車企盲目跟風降價，可能會帶來「殺敵一千、自損八百」的結果。因目前降價的車企，大部分產品集中在15萬元左右，都是經濟型車型，這類車型的消費者一般都是工薪階層，並非剛需，消費者肯定想充分享受實惠，愈是便宜愈好，形成愈降價就愈觀望的現象。

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責任編輯：林衛