  • 25°C
香港時間 : 2023310日 (週五) 13:16
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【行業點䏲】國內外車企跟隨東風降價促銷 價格戰成今年行業痛點？

股樓投資 12:02 2023/03/10

分享：

分享：

由東風（00489）引發的減價潮愈演愈烈，各大車企隨即鋪天蓋地推出促銷活動。事源，東風旗下東風本田、東風風神、東風日產、嵐圖、東風標致、東風雪鐵龍、東風富康等7個汽車品牌在湖北開啟限時降價活動，政企聯合補貼後最大降幅達到9萬元（人民幣，下同）。

【同場加映】溫股知新：經濟改善漸浮現 消費固投兩主線

溫股知新
【溫股知新】經濟改善漸浮現 消費固投兩主線

其中，車價從21萬元降至12萬元的東風雪鐵龍C6，由無人問津搖身一變成了明星。大量消費者前往搶購，導致東風標致雪鐵龍4S店已開始勸退顧客下單。有見及此，最近一汽系、東風系、上汽系、長安系的多個合資品牌、自主品牌也先後官宣降價，或由經銷商給出空前優惠，奔馳、寶馬、長城（02333）、吉利（00175）、比亞迪（01211）等也參與其中，據內地不完全統計，正在降價促銷的汽車品牌不少於40個。

隨着愈來愈多車企的加入，讓價格戰成了今年行業的主基調。數據顯示，今年首2個月乘用車累計銷量267.8萬輛，按年下降19.8%，業內稱為「開門黑」，造成車企或經銷商不得不選擇降價促銷。有專家指出，汽車行業產能過剩，很多車企銷量不到1萬輛，一旦產銷太低，生產綫亦沒辦法維持運營，必須通過降價的方式來增加訂單。

【延伸閱讀】2023年部署：聚焦通關及通脹  兔年值留意的10大收息股【見下頁

    點擊圖片放大
    +5
    +4

也有業內人士提出，車企盲目跟風降價，可能會帶來「殺敵一千、自損八百」的結果。因目前降價的車企，大部分產品集中在15萬元左右，都是經濟型車型，這類車型的消費者一般都是工薪階層，並非剛需，消費者肯定想充分享受實惠，愈是便宜愈好，形成愈降價就愈觀望的現象。

【同場加映】青姐話：美市開門四件事 港市兩會俾指示

青姐話
【青姐話】美市開門四件事 港市兩會俾指示

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

#$150試閱《iMoney》電子版3個月 【http://imoney.hket.com/article/3399982
 

責任編輯：林衛

開啟hket App，閱讀全文
汽車股 股票 板塊 中國

下一篇文章

【券商點睇】去年第四季業績料略低預期 瑞聲續受光學業務拖累
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

滙豐指中資股估值低於5年平均水平 另推薦其中7股
滙豐指中資股估值低於5年平均水平 另推薦其中7股
【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
【iM驗樓】驗收Grande Monaco499呎單位 鋪磚瑕疵成最大扣分位 整體仍獲95分
【iM驗樓】驗收Grande Monaco499呎單位 鋪磚瑕疵成最大扣分位 整體仍獲95分
【領展供股】領展供股權今起至下周四買賣 股份代號2915
【領展供股】領展供股權今起至下周四買賣 股份代號2915
油價震蕩收跌 美國原油庫存達最高水平 增加下行壓力
油價震蕩收跌 美國原油庫存達最高水平 增加下行壓力
【網絡安全】yuu被偽冒 所有會員全部被登出 記得重設密碼
【網絡安全】yuu被偽冒 所有會員全部被登出 記得重設密碼
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款