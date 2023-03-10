【券商點睇】去年第四季業績料略低預期 瑞聲續受光學業務拖累

瑞聲科技（02018）將於3月下旬公布去年第四季業績。招銀國際預估，公司第四季收入、淨利潤按年增長16％、18％至55.79億元（人民幣，下同）及2.5億元，略低於市場預期，主要是因蘋果（AAPL）聲學、觸覺方面的需求增強和東陽精密的銷售貢獻，儘管光學業務依然受壓。

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展望未來，雖然 2023 年上半年面臨行業不利風險，該行認為市場將關注公司多個業務板塊的利潤恢復，尤其是光學鏡頭及手機鏡頭模組；在汽車聲學項目，與中國領先的電動汽車客戶和一綫供應商的合作進展等。此外，該行還看好新收購的東陽精密可助提升市場佔有率。

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招商國際認為，光學行業的激烈競爭、Android 清庫存，以及上半年為蘋果產品淡季，將對瑞聲構成主要壓力。該行維持公司的「持有」評級，基於SOTP估值計算，新目標價為15.62港元，對應2023年預測市盈率為14.1 倍。

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責任編輯：林衛