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【美企業績｜ORCL】甲骨文財年第三季收入增18%遜預期　盤後跌4%

股市 12:22 2023/03/10

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【美企業績｜ORCL】甲骨文第三季收入增18%　遜預期　盤後跌4%

美國商業軟件開發商甲骨文（美：ORCL）公布，截至2月底財年第三季度業績，季度收入按年增長17.9%至123.98億美元，低於市場預期的124.2億美元；純利按年增15%至18.96億美元；經調整每股收益1.22美元，高於預期的1.2美元。

甲骨文股價盤後跌4%，報83.58美元。甲骨文建議每股派息0.4美元，按年增25%。

甲骨文行政總裁Safra Catz預期，第四季銷售額將增長約16%，經調整利潤介乎1.56至1.6美元，高於市場預期1.45美元。

雲收入增長不及預期

以業務劃分，甲骨文第三季度雲收入雖然按年增45%至40.5億美元，但依然低於市場預期，反映經濟持續不穩下，消費者對信息技術需求減弱。

另外，甲骨文從授權支援服務收入按年升不足1%，至48.7億美元。

更多美股新聞，可瀏覽【美股焦點】

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記者：宋佩恩

美股 軟件 業績公布 甲骨文（Oracle，美：ORCL）
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