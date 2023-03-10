▲ 【美國加息】美銀：強勁就業及通脹數據將令聯儲局更難達到2%通脹目標 料美元進一步走強

市場對美國最終利率預期不斷提高，美國銀行認為，消費物價高踞不下，強勁的勞工市場及通脹數據，將導致美國聯儲局更難達到其2%的通脹目標，基於通脹與貨幣市場環環相扣，預期美元將進一步走強。

美銀G10外幣策略主管Athanasios Vamvakidis表示，低通脹時代結束了，那些央行會堅持其通脹目標，那些央行不會，這將會主導外匯走勢，而承諾將竭盡所能實現通脹目標的央行，將會推動當地貨幣升幅最大。

「任何央行都傾向取易不取難，亦更願意推出一些受歡迎的政策，向派對提供酒水，但當所有人都喝醉後，又不願意收起酒水，這將會損害央行的可信度，並導致匯率走勢。」

他續稱，央行在通脹飈升前對超寬鬆貨幣政策的倚賴，將加劇了實現2%通脹目標背後需承受的痛苦。

「從歷史經驗來看，當通脹快速上升，貨幣政策未有及時收緊，勞動市場又偏緊，同財政政策相對寬鬆時，便需要一段時間才能降低通脹。」

Vamvakidis指，現時判斷那些央行會維持通脹目標、那些不會，仍屬言之尚早，相信下半年情況會更清晰。

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編輯：陳韻妍