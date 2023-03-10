【ChatGPT】Discord推AI聊天機械人　總結長期對話內容

▲ Clyde是由OpenAI技術驅動，Discord用戶可使用Clyde來回答問題，以及幫助安排會議或推薦播放列表等。（法新社）

AI聊天機械人的應用愈來愈普及，由OpenAI推出的ChatGPT已能夠綜合網絡訊息、回答複雜的問題，甚至寫書。為追上這一熱潮，聊天應用程式Discord也宣布推出AI聊天機械人Clyde，能夠為長期對話內容作出總結，或為用戶的頭像添加裝飾。

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Discord行政總裁Jason Citron表示，Clyde是由OpenAI技術驅動，Discord用戶可使用Clyde來回答問題，以及幫助安排會議或推薦播放列表等。如果用戶離開了Discord而錯過一些訊息，Clyde也能夠為用戶快速總結這些對話內容，好讓用戶趕上討論。

藉OpenAI技術 改善內容審核工具

此外，Discord也加入一項AI功能，能讓用戶使用生成的圖像模型，然後「重新結合」至他們的朋友頭像。例如，該功能可以在一位聯絡人的頭像戴上皇冠，來慶祝他們的生日。

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Jason Citron也提到，該公司將試驗OpenAI技術，以改善現有的內容審核工具，這將有助於自動阻止來自Discord聊天的有害訊息。

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責任編輯：陳卓賢

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