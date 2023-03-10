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【友邦1299】友邦李源祥：今年首兩個月中國新業務價值重回增長 港澳簽單復甦勢頭強勁

股市 11:50 2023/03/10

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【友邦1299】友邦李源祥：今年首兩個月中國新業務價值重回增長 港澳簽單復甦勢頭強勁

友邦 （01299） 今（10日）公布全年業績。按固定滙率計算，友邦去年新業務價值30.9億美元，按年跌5%（按實質匯率則跌8%），而去年中國新業務價值大跌15%，友邦首席執行官兼總裁李源祥表示，中國業務今年首兩個月新業務價值回復得良好，取得正數增長。

友邦全年新業務價值按年跌5%，全年業績請看【下一頁

李源祥又指，抵港澳內地人士之保險業務（MCV）業務復甦勢頭強勁，內地客對長線人壽保險、醫療保險均充滿興趣，同時又視長線儲蓄保險為資產管理方法。而在2022年，中國內地訪港澳旅客的銷售帶來3倍的新業務價值，佔年內整體新業務價值總額稍高於10%。

另外，區域首席執行官及集團首席分銷總監陳榮聲提到，集團95%的MCV業務平均保費約1000美元，對相關質量充滿信心。

同時，他又指，公司在人手及宣傳上均作好準備，並有逾6800名代理主打MCV業務，當中有75%早在疫情前加入，而當中有一半更在過去5年達百萬圓桌（MDRT）資格。同時，公司又在中港關口過境設大型宣傳牌，以宣傳公司產品。

至於中國業務方面，公司將繼續擴大中國市場，並與中國郵儲行 （01658） 合作，並會繼續開發不同省份市場，提供優質意見及保險產品。李源祥表示，公司將慎重選擇合作伙伴，以提供最好保險方案予市場。

金融監管機構改革不影響內地發展計劃

對於中國重塑金融監管體系，組建國家金融監督管理總局，公司表示，一直與監管當局維持良好的關係，雙方有建設性的對話。公司亦是中國所關注的企業，在中國發展的計劃維持不變。再者，公司又指，今年1月於湖北開展新業務，去年11月提交於河南籌建新分公司的申請，有關準備工作取得良好進展，已進入後期階段。

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編輯：姚卓然

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