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所有訪英旅客都需先獲電子授權 2025年起實施

環球社會熱點 11:12 2023/03/10

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英國將高要求所有免簽證旅客入境前，申請電子旅行授權（Electronic Travel Authorisation，ETA）。計劃將在2024年底推出，歐盟、美國、加拿大及日本等國家公民，都需申請並支付費用。但持有英國或愛爾蘭護照，及已獲准在英國定居、工作或學習人士則不受影響。

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ETA將是英國數十年來邊境措施的最大感動，英國政府表示，計劃將加強邊境安全，與美國和加拿大等國家正在實施的計劃相同。英國此前曾指，按照現時規定，當局未能掌握確切進出國境的人數。

目前英國尚未公布ETA申請費用，但外界預料將和美國等類似措施相約。據悉，美國電子旅行授權系收費為21美元（約163.8港元）。歐盟亦將在2024年要求免簽國家國民，申請電子旅行授權計劃，即ETIAS計劃。

英國NHS將提供新款減肥藥 首富馬斯克都曾注射 【下一頁】

屆時申請人可透過網上或手機應用程式申請，需回答一系列問題。申請將交由系統處理，授權將會在3天內批出，部分申請或會更快獲批。一旦獲得授權，申請人可在2年內多次到訪英國。未有獲得ETA人士，入境英國時將會被遣返。英國當局預料，每年將收到3,000萬份ETA申請。

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責任編輯：李俊儀

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